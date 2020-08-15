РФС задумался над сменой куратора VAR

Российский футбольный союз (РФС) может сменить куратора VAR.

"Появляется информация, якобы куратор VAR в России Леонид Калошин может быть заменен. Как мне стало известно, рассматривается кандидатура Роберто Розетти. Он работал в РФС, когда им руководил Сергей Фурсенко. Задачей итальянца может стать реформа системы VAR в России.

Зарплата Калошина составляет порядка 500 тысяч рублей в месяц", - сообщил журналист Сергей Егоров.

Напомним, что Розетти работал в РФС с 2011 по 2013 год.

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