РФС задумался над сменой куратора VAR

Теги рфссистема видеоповторов var

РФС задумался над сменой куратора VAR

Российский футбольный союз (РФС) может сменить куратора VAR.

"Появляется информация, якобы куратор VAR в России Леонид Калошин может быть заменен. Как мне стало известно, рассматривается кандидатура Роберто Розетти. Он работал в РФС, когда им руководил Сергей Фурсенко. Задачей итальянца может стать реформа системы VAR в России.

Зарплата Калошина составляет порядка 500 тысяч рублей в месяц", - сообщил журналист Сергей Егоров.

Напомним, что Розетти работал в РФС с 2011 по 2013 год.

Читайте также: Федун требовал от Дюкова уволить главу проекта VAR в России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче РПЛ

ЦСКА обыграл "Тамбов" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов