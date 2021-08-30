РФС заключил новый контракт с Adidas

Теги рфсалександр дюков

РФС заключил новый контракт с Adidas

Фото сайт РФС

Российский футбольный союз продлил соглашение с немецкой компанией Adidas.

Новый контракт подписали президент РФС Александр Дюков и управляющий директор Adidas в России и СНГ Руперт Кэмпбелл.

Договор между сторонами, которые уже сотрудничают на протяжении 13 лет, теперь действует до 2026 года.

Adidas продолжит быть эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных России по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и киберфутболу, включая юношеские команды. 

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