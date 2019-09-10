РФС заключил партнёрское соглашение с компанией Галицкого

Российский футбольный союз обзавёлся новым партнёром.

Соглашение с РФС заключила холдинговая компания "Магнит", контрольный пакет акций которой принадлежит владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому.

Напомним, что в конце августа у союза появились три новых спонсора - "Газпром нефть", СОГАЗ и Трубная металлургическая компания (ТМК).

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