РФС заложил в бюджет на текущий год доход в 4,373 млрд рублей

Теги рфс

РФС заложил в бюджет на текущий год доход в 4,373 млрд рублей

Сегодня, 28 мая, на конференции РФС в Москве была представлена смета бюджета организации на 2019 год.

Организация заложила в бюджет на 2019 год доход в 4,373 млрд рублей. Более 2 млрд будет привлечено от спонсоров и рекламодателей.

Сумма расходов должна составить 4,482 млрд. 

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