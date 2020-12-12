РФС заменил арбитра VAR на матче "Зенит" - "Динамо"
В судейской бригаде, назначенной на матч 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо", произошли изменения.
Как сообщает официальный сайт РФС, вместо Алексея Амелина за систему VAR на игре будет отвечать Павел Кукуян.
Замену арбитра пришлось провести из-за того, что результат его теста на коронавирус показал сомнительный результат.
Матч "Зенит" - "Динамо" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
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