РФС заменил арбитра VAR на матче "Зенит" - "Динамо"

В судейской бригаде, назначенной на матч 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо", произошли изменения.

Как сообщает официальный сайт РФС, вместо Алексея Амелина за систему VAR на игре будет отвечать Павел Кукуян.

Замену арбитра пришлось провести из-за того, что результат его теста на коронавирус показал сомнительный результат.

Матч "Зенит" - "Динамо" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

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