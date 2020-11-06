РФС заменил одного из судей на матче ЦСКА - "Ростов"

Российский футбольный союз объявил о замене лайнсмена на матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Ростовом".

Тест на коронавирус Андрея Веретешкина показал сомнительный результат, поэтому его временно отстранили от работы.

Вместо него в судейскую бригаду на указанную игру включили Наиля Сейфетдинова.

Матч ЦСКА - "Ростов" состоится в воскресенье в Москве в 16:30 мск.

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