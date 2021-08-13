РФС заменил судей на двух матчах 4-го тура РПЛ

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила об изменениях в составе судейских бригад на двух играх 4-го тура чемпионата страны.

Евгений Турбин назначен видеоарбитром на матче "Спартак" - "Урал", а в поединке "Ростов" - ЦСКА за VAR будет следить Анатолий Жабченко.

Перестановки связаны с тем, что Алексей Амелин не сможет работать на ближайших встречах из-за коронавируса.

Напомним, что матчи 4-го тура РПЛ с участием "Спартака" и ЦСКА запланированы на субботу, 14 августа.

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