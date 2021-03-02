РФС заподозрили в фотошопе при разборе пенальти в ворота "Спартака"

Произошёл ещё один скандал, связанный с назначением пенальти за игру рукой Виктора Мозеса в матче Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" (2:0).

Режиссёр Кирилл Гаврилов обратил внимание, что на картинке с эпизодом, которую опубликовала пресс-служба РФС, прифотошопленный мяч.

Вот картинка на сайте РФС, объясняющая, что Мозес сыграл рукой и пенальти назначен правильно.

Сначала меня смутил явно прифотошопленный мяч. Увеличил. Приглядевшись, можно даже найти остатки мяча в изначальном положении.

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/yY3Ik3cOSk — Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) March 2, 2021

В РФС ситуацию объяснили следующим образом:

"Видео для youtube-канала служба коммуникаций РФС готовит самостоятельно уже после того, как экспертно-судейская комиссия выносит вердикт, в просветительских целях, чтобы наглядно показать зрителю, почему эксперты приняли то или иное решение. В скриншоте, который используется для наглядного показа момента с касанием мяча и плеча, демонстрируется часть снимка, сделанного в тот же момент времени фотографом "Спорт-Экспресса", так как из-за динамики момента на стоп-кадре футболист и мяч находятся в расфокусе, в отличие от фотографии. Кроме того, она имеет большее разрешение относительно камеры видеотрансляции.

Снимок использовался для наглядности попадания мяча в руку, так как на нём чётко видна чёрная линия на форме футболиста, с которой соприкасается мяч. Отметим, что экспертно-судейская комиссия при разборе момента изучает только исходные файлы: записи трансляции, записи ВАР с переговорами, фотографии", - гласит заявление союза.

Несмотря на обоснование случившегося, в РФС решили уволить монтажера, ответственного за изменение снимка.

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