РФС запретил футболистам курить кальян

Российский футбольный союз установил ряд запретов, чтобы избежать попадания в организм игроков допинга.

Среди прочего в списке РФС запрет на курение кальяна, на употребление экзотических чаев и наркотиков. Также российским футболистам рекомендуется не пользоваться средствами для сгонки веса и следить за происхождением употребляемых продуктов и БАДов.

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