РФС запретил футболистам курить кальян

Теги рфс

РФС запретил футболистам курить кальян

Российский футбольный союз установил ряд запретов, чтобы избежать попадания в организм игроков допинга.

Среди прочего в списке РФС запрет на курение кальяна, на употребление экзотических чаев и наркотиков. Также российским футболистам рекомендуется не пользоваться средствами для сгонки веса и следить за происхождением употребляемых продуктов и БАДов. 

Не пропустите: Рауш: "Попадание в сборную России на Чемпионат Мира станет самым большим счастьем в жизни". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов