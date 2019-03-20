РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков
Сегодня, 20 марта, РФС решил запретить "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков. Об этом информирует официальный сайт союза.
Такое решение было принято из-за того, что самарский клуб должен бывшему главному тренеру Андрею Тихонову зарплату. "Крыльям" необходимо выплатить задолженность по соглашению о расторжении трудового договора плюс проценты за задержку. Только после этого клуб сможет регистрировать новых футболистов.
Тихонов провел в клубе с 2017 по 2018 год. Вместе с тренером "Крылья" смогли выйти в чемпионат России.
Самарский клуб занимает 11 место в РПЛ, имея в активе 24 балла.
А еще: "Крылья Советов" разгромили "Енисей" в 19-м туре чемпионата России| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дню Счастья посвящается! Н'Голо Канте - самый жизнерадостный и скромный футболист в мире
-
Агент: "Каррера не вел переговоры с "Зенитом"
-
Стало известно, когда "ВТБ-Арена" сможет принимать матчи
-
Конов: "Зенит" не планирует искать замену Семаку"
-
Каррера вел переговоры с "Зенитом" на матче против "Спартака"
Лента новостей
-
Дзюба: "Моя статистика больше вас напрягает"
-
"Барселона" интересуется Лукой Йовичем
-
Касильяс: "Мы верим, что у нас есть шанс пройти дальше в матче с "Ливерпулем"
-
Секретарь ОНК попросил прокуратуру Москвы допустить к Кокорину врачей "Зенита"
-
Лукас Эрнандес продолжит карьеру в "Баварии"
-
"Атлетико" вступает в борьбу за Рабьо
-
1
Дню Счастья посвящается! Н'Голо Канте - самый жизнерадостный и скромный футболист в мире
-
"Бавария" интересуется Вернером и Икарди
-
Погба: "Сульшер заслуживает остаться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Рома" выбирает между Сарри и Гасперини
-
"Реал" нацелился на Пьянича
-
Жиру хочет перейти в "Лион"
-
Агент: "Каррера не вел переговоры с "Зенитом"
-
Пако Хемес вновь возглавил "Райо Вальекано"
-
Стало известно, когда "ВТБ-Арена" сможет принимать матчи
-
1
Экс-игрок сборной Аргентины: "Месси эмоционально устал"
-
Обамеянг вернется в сборную Габона
-
Конов: "Зенит" не планирует искать замену Семаку"
-
"Динамо" примет "Локомотив" в Химках
-
Зобнин успешно перенес операцию на руке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11