РФС запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков

Сегодня, 20 марта, РФС решил запретить "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков. Об этом информирует официальный сайт союза.

Такое решение было принято из-за того, что самарский клуб должен бывшему главному тренеру Андрею Тихонову зарплату. "Крыльям" необходимо выплатить задолженность по соглашению о расторжении трудового договора плюс проценты за задержку. Только после этого клуб сможет регистрировать новых футболистов.

Тихонов провел в клубе с 2017 по 2018 год. Вместе с тренером "Крылья" смогли выйти в чемпионат России.

Самарский клуб занимает 11 место в РПЛ, имея в активе 24 балла.

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