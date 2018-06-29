РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о запрете для "Рубина" регистрировать новичков.

РФС наказал казанский клуб за долги перед полузащитником Альбертом Шариповым, с которым был в одностороннем порядке расторгнут контракт.

Палата по разрешению споров РФС обязала "Рубин" выплатить футболисту компенсацию, задолженность по зарплате и другие издержки.

В случае исполнения обязательств перед Шариповым трансферный запрет с клуба будет снят.

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