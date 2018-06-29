РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков

Теги рфсрубин

РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о запрете для "Рубина" регистрировать новичков.

РФС наказал казанский клуб за долги перед полузащитником Альбертом Шариповым, с которым был в одностороннем порядке расторгнут контракт.

Палата по разрешению споров РФС обязала "Рубин" выплатить футболисту компенсацию, задолженность по зарплате и другие издержки. 

В случае исполнения обязательств перед Шариповым трансферный запрет с клуба будет снят.

Не пропустите: "Рубин" усилился бывшим вратарём "Спартака". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 29 июня

Главные новости дня: 29 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов