РФС займётся развитием футбола в Мордовии
Российский футбольный союз объявил о заключении соглашения с Министерством спорта РФ и Администрацией Республики Мордовия.
Стороны подписали договор о развитии футбола в регионе, который среди прочего:
- позволит повысить число граждан, которые будут постоянно заниматься футболом в Мордовии;
- увеличит количество муниципальных образований, в которых будут проводиться турниры по футболу;
- предусмотрит поддержку для клуба "Мордовия".
Основными целями сотрудничества указаны "развитие массового, детско-юношеского и женского футбола, любительского и профессионального футбола и его дисциплин, подготовка тренеров и судей, развитие футбольной инфраструктуры региона и формирование регионального центра подготовки футболистов".
"В Мордовии построен прекрасный современный стадион и другая инфраструктура, которая была задействована на ЧМ-2018. Атмосфера мундиаля повысила интерес жителей региона к спорту номер один. Можно с уверенностью говорить, что Мордовия - один из футбольных регионов нашей страны, потенциал которого ещё не раскрыт. Новое соглашение позволит систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Мордовии, определить ключевые цели и распределить сферы ответственности между Минспорта, РФС, региональными властями и региональной федерацией футбола. Мы планируем заключить такие соглашения со многими субъектами Российской Федерации. Это новый эффективный подход к развитию футбола в регионах нашей страны", - прокомментировал заключение соглашения президент РФС Александр Дюков.
По итогам 27 туров "Мордовия" занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ. Чтобы покинуть зону вылета, команде необходимо нивелировать отставание в 9 очков.
Не пропустите: Футболист ЦСКА Кучаев закрутил роман с известной фигуристкой. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Зидан благодаря коронавирусу останется в "Реале" вне зависимости от результатов сезона
-
Агент Селюк дал совет Алексею Миранчуку по поводу выбора европейского чемпионата
-
Два клуба АПЛ поспорят за Доннарумму
-
Рами: "Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол"
-
Микел исключил своё возвращение в "Трабзонспор" после расторжения контракта из-за коронавируса
-
Двукратный номинант на "Золотой мяч" рассказал об отказе выступать за сборную России
-
Лунин объяснил провальные аренды в "Леганесе" и "Вальядолиде" обманом тренеров
-
Агент назвал сроки возвращения на поле форварда "Локомотива" Джорджевича
-
"Наполи" вернулся в борьбу за Икарди
-
Кудряшов рассказал, почему решил перейти в "Антальяспор"
-
1
"Милан" готовит предложение по Фекиру
-
РФС займётся развитием футбола в Мордовии
-
Холанд - лучший молодой игрок Бундеслиги в феврале
-
"Если "Спартак" устраивает восьмое место, то пожалуйста": Хагуш ярко высказался об инициативе Федуна досрочно завершить сезон РПЛ
-
Ракитич близок к возвращению в "Севилью"
-
Семак прокомментировал решение о переносе Евро-2020
-
1
"Ювентус" отпустил Игуаина в Аргентину: названа причина
-
В "Айнтрахте" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
-
Сёмин отреагировал на слова Хеведеса, который недоволен решением "Локомотива" проводить тренировки
-
Главные новости дня: 19 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20