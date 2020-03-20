РФС займётся развитием футбола в Мордовии

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РФС займётся развитием футбола в Мордовии

Российский футбольный союз объявил о заключении соглашения с Министерством спорта РФ и Администрацией Республики Мордовия.

Стороны подписали договор о развитии футбола в регионе, который среди прочего:

- позволит повысить число граждан, которые будут постоянно заниматься футболом в Мордовии; 

- увеличит количество муниципальных образований, в которых будут проводиться турниры по футболу; 

- предусмотрит поддержку для клуба "Мордовия".

Основными целями сотрудничества указаны "развитие массового, детско-юношеского и женского футбола, любительского и профессионального футбола и его дисциплин, подготовка тренеров и судей, развитие футбольной инфраструктуры региона и формирование регионального центра подготовки футболистов".

"В Мордовии построен прекрасный современный стадион и другая инфраструктура, которая была задействована на ЧМ-2018. Атмосфера мундиаля повысила интерес жителей региона к спорту номер один. Можно с уверенностью говорить, что Мордовия - один из футбольных регионов нашей страны, потенциал которого ещё не раскрыт. Новое соглашение позволит систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Мордовии, определить ключевые цели и распределить сферы ответственности между Минспорта, РФС, региональными властями и региональной федерацией футбола. Мы планируем заключить такие соглашения со многими субъектами Российской Федерации. Это новый эффективный подход к развитию футбола в регионах нашей страны", - прокомментировал заключение соглашения президент РФС Александр Дюков.

По итогам 27 туров "Мордовия" занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ. Чтобы покинуть зону вылета, команде необходимо нивелировать отставание в 9 очков.

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