РФС зазывает болельщиков на матч сборной России против "Динамо"

РФС пытается привлечь фанатов на товарищеский матч между сборными России и московским "Динамо".

"Друзья, приходите, мы ждем вас!" – говорится в твиттере российской сборной.

Видео: Болельщиков зовут на матч.

5 причин прийти на матч @TeamRussia против "Динамо"

Друзья, приходите, мы ждем вас! pic.twitter.com/sQgKj73pKX — Сборная России (@TeamRussia) 1 сентября 2017 г.

Матч Россия - "Динамо" состоится 3 сентября и начнется в 17.30 мск.

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