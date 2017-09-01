РФС зазывает болельщиков на матч сборной России против "Динамо"

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РФС зазывает болельщиков на матч сборной России против "Динамо"

РФС пытается привлечь фанатов на товарищеский матч между сборными России и московским "Динамо".

"Друзья, приходите, мы ждем вас!" – говорится в твиттере российской сборной.

Видео: Болельщиков зовут на матч.

 

Матч Россия - "Динамо" состоится 3 сентября и начнется в 17.30 мск.

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комментарии
Виктор

Этот матч интересен многими предпосылками! Посмотрим на новичков сборной!!! Посмотрим на работу Черчесова! Как сыграет Динамо Калитвинцева! Вопросов много и все они ОЧЕНЬ интересные! А футбольной публике будет что обсудить! Я очень рад этой игре и хорошо, что её организовали в помощь Черчесову при подготовке сборной! Буду смотреть и ВСЕХ приглашаю на ИГРУ! Смотрите! Все на стадион «Арена Химки»! Желаем участникам матча яркой игры и мастерских голов!

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