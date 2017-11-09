Риа Антониу - бывшая девушка Криштиану Роналду

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Риа Антониу - бывшая девушка Криштиану РоналдуОчередной героиней нашей постоянной рубрики становится греческая модель Риа Антониу, которая в своем недавнем интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport сообщила, что в прошлом у нее был роман с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду

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