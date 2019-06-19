Рианчо: "Глушаков - отличный игрок, он может помочь любой команде своими знаниями"

Теги спартак москваденис глушаковрауль рианчо

Рианчо: "Глушаков - отличный игрок, он может помочь любой команде своими знаниями"

Испанский тренер Рауль Рианчо, который некоторое исполнял обязанности главного тренера в "Спартаке" (осенью 2018 года), прокомментировал уход из команды капитана красно-белых Дениса Глушкова.

О том, что футболист покидает московский клуб, стало известно сегодня, 19 июня.

"Думаю, Глушаков - прекрасных игрок, он может помочь любой команде своими знаниями  и опытом.

Однако, если "Спартак" решил отказаться от его услуг, на то были веские причины", - сказал Рианчо.

Ранее стало известно, что "Спартак" также попрощался сегодня с Дмитрием Комбаровым.

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