Рианчо: "Глушаков - отличный игрок, он может помочь любой команде своими знаниями"
Испанский тренер Рауль Рианчо, который некоторое исполнял обязанности главного тренера в "Спартаке" (осенью 2018 года), прокомментировал уход из команды капитана красно-белых Дениса Глушкова.
О том, что футболист покидает московский клуб, стало известно сегодня, 19 июня.
"Думаю, Глушаков - прекрасных игрок, он может помочь любой команде своими знаниями и опытом.
Однако, если "Спартак" решил отказаться от его услуг, на то были веские причины", - сказал Рианчо.
Ранее стало известно, что "Спартак" также попрощался сегодня с Дмитрием Комбаровым.
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