Рианчо готов вернуться в "Спартак"

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Рианчо готов вернуться в "Спартак"

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что думает о результатах команды, а также о главном тренере Олеге Кононове. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, сегодня, 20 сентября, красно-белые проиграли в матче 10-го тура РПЛ "Уфе" (0:1).

"Думаю, руководство "Спартака" доверяет Кононову, и именно они должны решить, давать ли контракт доверия. Не знаю, доверяют ли футболисты тренеру, если это так, то нужно проявить терпение. Если доверия нет, то благоприятных результатов никогда не будет.

Я готов вернуться в "Спартак", кто может отказать этому клубу? Это самый большой клуб в России", - сказал Рианчо.

Отметим, что это 4-е к ряду поражение красно-белых. "Спартак" с 14 баллами занимает 7 место турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 14 очков и 6 позиция.

А еще: Кононов прокомментировал очередное поражение "Спартака" | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Рианчо: Я всегда готов! Я всегда готов - молиться за Спартак,верить в Спартак и слушать Федуна.

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