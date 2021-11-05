Рианчо готов вернуться в "Спартак"

Фото твиттер "Спартака"

Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо заявил о желании трудоустроиться в одном из клубов РПЛ.

"Я готов вернуться в Россию и открыт к предложениям. Видимо все забыли о Рауле Рианчо. Готов возглавить не только "Спартак", но и другие российские клубы, которым я могу помочь", - сказал 61-летний испанский специалист.

Рианчо работал в "Спартаке" в 2018 году, с 22 октября по 12 ноября он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Массимо Карреры.

Стоит отметить, что самостоятельно тренер возглавлял в течение карьеры только вторую команду "Леванте".

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