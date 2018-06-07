Рианчо и Гомес присоединились к тренерскому штабу "Спартака"

Испанские специалисты Висенте Гомес и Рауль Рианчо подписали контракты со "Спартаком".

Как сообщает официальный сайт клуба, оба тренера заключили с "красно-белыми" соглашения до июня 2019 года.

Напомним, что до этого Рианчо был ассистентом наставника сборной Украины, а Гомес входил в тренерский штаб "Аль-Ахли".

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