Рианчо: "Каррера не позвал на свой прощальный ужин"

Теги спартак москвамассимо каррерарауль рианчо

Рианчо: "Каррера не позвал на свой прощальный ужин"Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о своих отношениях с бывшим наставником "красно-белых" Массимо Каррерой.

"Я не поехал на прощальный ужин Карреры, так как меня не пригласили, но проблем с Каррерой у меня нет. Я работал с ним в одной команде. В чем-то мы соглашались, в чем-то спорили - это нормально. Я спросил, нужно ли мне ехать на этот ужин, и мне сказали, что там должны быть только футболисты. С Каррерой у меня нет проблем", - цитирует 58-летнего специалиста Спорт24.

Напомним, Рианчо дал оценку силе "Рейнджерса". | soccernews.ru

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