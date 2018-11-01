Рианчо: "Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть"

Теги спартак москваденис глушаковрауль рианчо

Рианчо: "Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть"
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что он намерен использовать капитана команды Дениса Глушакова, у которого существует конфликт с фанатами.

"Все войны выиграл русский народ. Генералы здесь ничего не значат. Этот "Спартак" заслуживает уважения. Все футболисты. Это – чемпионы России, они выиграли чемпионат. Гвардиола чемпионат Испании не выигрывал. Если бы он не работал в Германии, он бы ничего не выиграл. Это команда заслуживает уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат Росии.

Мне плевать, что будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, на поле будут выходить те футболисты, которых хочу я, а не протви которых будут свистеть. При все уважении Глушаков – это игрок "Спартака" и он будет играть в "Спартаке". А когда меня здесь не будет, пусть делают то хотят. И мне не важно, что с трибун свистят. Мне это даже заводит, когда свистят", - приводят слова Рианчо российские СМИ.

Напомним, что у Глушакова ранее произошел конфликт с бывшим наставником "Спартака" Массимо Каррерой и за это был переведен в дублирующий состав.

В этом сезоне хавбек провел 12 матчей за "красно-белых" и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Фанаты "Спартака" освистали Глушакова перед матчем с "Анжи". | http://soccernews.ru

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