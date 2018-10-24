Рианчо не взял Глушакова и Ещенко в Глазго на матч против "Рейнджерс"

"Спартак" объявил имена футболистов, которые отправятся на матч 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс".

И.о. главного тренера московской команды Рауль Рианчо не внес в заявку хавбека Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

Заявка выглядит так:

вратари: Александр Максименко и Артем Ребров;

защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду и Софьян Ханни;

нападающий: Зе Луиш.

Игра пройдет 25 октября. | soccernews.ru