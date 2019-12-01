Рианчо поделился ожиданиями от матча "Зенита" со "Спартаком"

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Рианчо поделился ожиданиями от матча "Зенита" со "Спартаком"

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, чего ждет от матча 18-го тура РПЛ с "Зенитом", который состоится сегодня, 1 декабря. Об этом сообщает Sport24.

"Это будет сложный матч для обеих команд. "Спартак" более отдохнувший, чем "Зенит". У него было больше времени для подготовки, так как "Зенит" играл в Лиге Чемпионов.

Команда Семака очень выносливая и способна хорошо играть такие сложные матчи", - сказал Рианчо.

Напомним, специалист был временно исполняющим обязанности в московском клубе в 2018 году.

Матч состоится на "Газпром Арене" и начнется - в 19:00 мск.

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