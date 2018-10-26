Рианчо подвёл итоги матча с "Рейнджерс"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо подвёл итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс".

"В первую очередь, я хочу выразить благодарность ребятам за игру. Они отлично поработали и достойно бились. Мы знали, что здесь будет тяжело, так как нам противостоял хороший соперник, который регулярно забивает в домашних матчах" - сказал Рианчо.

Напомним, что "Спартак" и "Рейнджерс" расписали безголевую ничью.

По итогам трёх туров "красно-белые" занимают последнее место в группе G с двумя очками в активе, а шотландская команда расположилась на второй строчке с пятью пунктами.

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