Рианчо: "Проигрывает не только команда, но и болельщики"

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Рианчо: "Проигрывает не только команда, но и болельщики"

Главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо после матча с "Уралом", в котором его команда уступила со счетом 1:2, заявил, что его обидели оскорбления болельщиков.

"Да, я грустный. Но не только из-за результата, – передает слова Рианчо "Спорт Экспресс". - Я грустный, потому что команде нужна поддержка. А болельщики эту поддержку футболистам не оказывают. Футболисты все чувствуют, это отражается на их поведении.

Хотел бы сказать, что проигрывает не только команда, но и болельщики в том числе. Также как они делают вклад в общую победу команды. Проигрываем мы все. Это приносит мне больше всего боли.

Сегодня ругали и меня лично. Я нахожусь здесь только потому, что футболисты попросили меня помочь. И я буду помогать им всем, пока не умру. И пока я в этой команде, я жизнь за нее отдам. Независимо от того, сколько это будет продолжаться. Неделя - так неделя, две - так две.

"Спартак" расположился на 6-м месте турнирной таблицы Премьер-Лиги. 

Не пропустите: "Спартак" пропустил 600-й гол в матче с "Уралом"| soccernews.ru

 

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