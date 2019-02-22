Рианчо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что думает об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по результатам которой "Зенит" встретится с "Вильярреалом", а "Краснодар" сыграет с "Валенсией".

"С "Валенсией" "Краснодару" может быть нелегко, потому что "Валенсия" сейчас - очень серьезная команда. Шансы в этом матче - 50/50.

У "Зенита" есть сильный нападающий. Азмун отличный футболист, который может и контролировать мяч, и играть в контратаке. В контратаках Азмун - топ-игрок.

На данный момент у "Вильярреала" сложности в Примере. У них нет проблем с атакой, но есть проблемы в обороне. Я считаю, что 70% на то, что "Зенит" выиграет, так как "Вильярреал" сейчас не в лучшей форме", - сказал Рианчо.

Первая встреча "Краснодара" и "Валенсии" состоится в Испании 7 марта, ответная встреча состоится в России 14 марта.

Первый матч "Зенита" с "Вильярреалом" состоится на стадионе "Газпром Арена" 7 марта. Начало - в 20:55 (мск).