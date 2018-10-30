Рианчо прокомментировал ничью с "Рубином"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо подвёл итоги матча 12-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Изначально было ясно, что "Рубин" грамотно играет в обороне, поэтому нам будет тяжело. Нашей целью было вымотать соперника, искать варианты в атаке, быстро менять направление своих выпадов. Во втором тайме нам удался неплохой отрезок, стали появляться моменты. Работу ребята проделали огромную и были близки к цели. Но в самой концовке пропустили. Таков футбол" - сказал Рианчо.

Напомним, что "Рубин" и "Спартак" сыграли вничью со счётом 1:1. При этом казанцы ушли от поражения только в компенсированное время.

После этого матча "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, а "Рубин" - седьмое.

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