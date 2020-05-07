Рианчо прокомментировал новость о заражение Федуна коронавирусом

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался по поводу информации о том, что председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун заразился коронавирусом.

"Это очень плохая новость, я переживаю. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления.

Леонид Арнольдович обязательно справится с этим недугом. Я уверен, он сильный, он победит этот вирус", - цитирует Рианчо Sport24.

Федуну месяц назад исполнилось 64 года, то есть он находится в зоне риска. Бизнесмен владеет "Спартаком" с 2003 года. При нём команда выиграла два трофея.

По последним данным, в России зафиксировано 177 160 случаев заболевания коронавирусом.

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