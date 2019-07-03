Рианчо прокомментировал уход Зе Луиша из "Спартака"

Теги спартак москвазе луишрауль рианчо

Рианчо прокомментировал уход Зе Луиша из "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о том, что нападающий "красно-белых" Зе Луиш переходит в "Порту".

"Зе Луиш - очень важный игрок, сильный и агрессивный. Он был одним из тех, кто удивил меня больше всех, когда я был в "Спартаке". Это большая потеря для команды. В "Порту" его ждёт успех, потому что он хороший игрок и хороший человек", - сказал Рианчо.

28-летний Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 года, сыграл 109 матчей и забил 35 голов.

На продаже форварда клуб заработает 8,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти за счёт бонусов.

Не пропустите: "Спартак" опубликовал ролик в честь Зе Луиша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси недоволен судейством в матче с Бразилией

Месси недоволен судейством в матче с Бразилией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов