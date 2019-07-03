Рианчо прокомментировал уход Зе Луиша из "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о том, что нападающий "красно-белых" Зе Луиш переходит в "Порту".

"Зе Луиш - очень важный игрок, сильный и агрессивный. Он был одним из тех, кто удивил меня больше всех, когда я был в "Спартаке". Это большая потеря для команды. В "Порту" его ждёт успех, потому что он хороший игрок и хороший человек", - сказал Рианчо.

28-летний Зе Луиш выступал за "Спартак" с 2015 года, сыграл 109 матчей и забил 35 голов.

На продаже форварда клуб заработает 8,5 миллионов евро. Эта сумма может вырасти за счёт бонусов.

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