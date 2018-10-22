Рианчо провёл первую самостоятельную тренировку в "Спартаке"

Теги спартак москварауль рианчо

Рианчо провёл первую самостоятельную тренировку в "Спартаке"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо провёл первую самостоятельную тренировку с командой.

Испанский специалист приступил к своим новым обязанностям сразу же после собрания, на котором было объявлено об изменениях в тренерском штабе "красно-белых".

Отметим, что Рианчо только прошлым летом перебрался в "Спартак" и был ассистентом уволенного сегодня Массимо Карреры.

Не пропустите: Рауль Рианчо высказался о назначении на пост временного наставника "Спартака". | http://soccernews.ru

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