Рианчо провёл первую самостоятельную тренировку в "Спартаке"

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо провёл первую самостоятельную тренировку с командой.

Испанский специалист приступил к своим новым обязанностям сразу же после собрания, на котором было объявлено об изменениях в тренерском штабе "красно-белых".



Отметим, что Рианчо только прошлым летом перебрался в "Спартак" и был ассистентом уволенного сегодня Массимо Карреры.

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