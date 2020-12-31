Рианчо рассказал, когда Кокорин заиграет в "Спартаке"

Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о перспективах форварда Александра Кокорина в составе "красно-белых".

"Там, где существует талант, его реально вернуть к жизни. Настоящий Кокорин снова вернётся и будет блистать только тогда, когда он сам захочет этого. Всё зависит от него", - сказал Рианчо.

29-летний Кокорин перешёл в "Спартак" прошлым летом на правах свободного агента, заключив контракт по схеме "3+1".

В активе нападающего в текущем сезоне 2 гола (оба с пенальти) и 2 ассиста в 10 матчах.

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