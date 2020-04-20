Рианчо рассказал о влиянии Марко Трабукки на "Спартак"

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Рианчо рассказал о влиянии Марко Трабукки на "Спартак"

Бывший помощник главного тренера "Спартака" Массимо Каррера Рауль Рианчо рассказал, как на него повлиял агент Марко Трабукки. Об этом сообщает metaratings.ru.

"После выступления Глушакова с лайками Массимо перестал советоваться с тренерским штабом и слушал Трабукки. Хотя я напоминал Каррере, что Трабукки - не тренер - он может быть лучшим агентом в мире, но разбираться в тактике от этого не начнет",  - сказал Рианчо.

Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством клуб чемпионом РПЛ и Суперкубка России. С декабря 2019 года специалист тренирует АЕК, который в турнирной таблице чемпионата занимает 3 место.

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