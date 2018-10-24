Рианчо: "Рейнджерс" - уникальная команда"

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча своей команды против шотландского "Рейнджерса" в рамках группового этапа Лиги Европы.

"Я не думаю только о завтрашнем матче, я думаю и о будущих играх. Наш соперник - уникальная команда, так как они не играют как типичные британские команды, они играют с мячом, имеют свое лицо. Это хорошо подготовленная и организованная команда. Матч для нас будет сложным.

Что касается главного тренера "Рейнджерс" Стивена Джеррарда, то я любил его как игрока, мне нравилось, как он играет. Он прививает свой футбол команде. Если у него все правильно получится, он многого добьется. Какие сильные и слабые стороны вижу у соперника? Если я скажу об этом, тогда открою все карты. Скажу лишь, что они стараются играть с мячом", - цитирует наставника "красно-белых" Спорт24.

Напомним, Глушаков проведет встречу с фанатами "Спартака". | soccernews.ru