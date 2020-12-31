Рианчо: "Семаку под силу возглавить ПСЖ"
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о перспективах наставника "Зенита" Сергея Семака.
"Сергей - один из тех, с кем я больше всего общался, когда был в "Рубине". Помимо того, что он великий футболист и большой тренер, завоевавший титулы с "Зенитом", он ещё и прекрасный человек. Его личные качества просто невероятные. При этом мне кажется, что достижения Семака с "Зенитом" в Петербурге не очень-то ценятся. Есть ощущение, что все думают: "Зенит" должен и так побеждать, легко становиться чемпионом России". Но послушайте, в этой лиге есть ещё "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Краснодар", "Сочи". РПЛ - конкурентная лига, в ней никому не бывает легко.
Да, у Семака хороший подбор игроков и отличная команда. Однако всеми этими футболистами нужно уметь распорядиться, собрать их воедино. Сейчас "Зенит" идёт на первом месте - больше всех забил и меньше всех пропустил. Это значит, что коллектив работает. Нужно очень высоко ценить то, что Семак делает для "Зенита" и российского футбола. И да, я считаю, что он победит в этом сезоне РПЛ. С его потенциалом и личностью большого специалиста он может возглавить любой российский клуб, может возглавить клуб из Европы, может быть тренером сборной. Ему всё под силу. Возглавит ли Семак ПСЖ? Почему нет? Всё может быть. Для меня большой тренер - это тот, кто может объединить группу очень разных людей одной целью. Сергей - как раз один из таких специалистов", - сказал Рианчо.
Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. Под его руководством команда выиграла четыре трофея, в том числе два чемпионства, но два сезона подряд провалилась в Лиге Чемпионов, заняв последнее место в группе.
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