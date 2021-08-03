Рианчо сказал, что готов стать тренером "Ростова"

Теги ростоврауль рианчо

Рианчо сказал, что готов стать тренером "Ростова"Фото: Евроспорт/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о своем возможном назначении на пост главного тренера "Ростова".

"Работа тренера – очень тяжелое дело, которое требует большой самоотдачи. Работа в команде на постоянной основе и совмещение со сборной подразумевает множество трудностей и наличие большой технической группы: с клубом – одна, со сборной – другая.

Поскольку это было невозможно, решение Карпина посвятить себя исключительно одному варианту кажется мне логичным. А верное это решение или нет – покажет только время.

Что касается меня, то я профессионал своего дела и моя профессия – тренировать. "Ростов" – отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сезара Наваса и Кристиана Нобоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб – отличный.

"Ростов" – желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде", – сказал Рианчо.

Напомним, что вчера было объявлено об уходе с поста главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

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