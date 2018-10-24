Рианчо: "Сказал руководству "Спартака", что возглавлю команду только в одном случае"

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о получении им новой должности в клубе.

"Прежде чем дать свое согласие на исполнение обязанностей тренера, я спросил футболистов, хотят ли они видеть меня в роли наставника и работать со мной. Сказал, что они должны обсудить этот вопрос внутри команды, а потом сообщить о своем решении руководству "Спартака". Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ. Сделаю все возможное, чтобы им помочь. Но не более. Повторюсь, на поле выходят сами игроки.

Когда я приходил в "Спартак", меня спросили, смогу ли я при каких-то условиях возглавить команду. Я ответил, что никогда не думал об этом. Я осознанно шел сюда именно помощником Карреры.

Когда узнал о том, что возглавлю "Спартак"? Было организовано командное собрание, на котором было объявлено, что клуб прощается с Массимо. Руководство поблагодарило его за проделанную работу и объяснило мне, что произошло. В понедельник попросили провести тренировку, а после нее уже объяснили, что хотят видеть меня в роли наставника. Я сказал, что соглашусь только в том случае, если сами футболисты будут за", - цитирует 58-летнего специалиста Russia Today.

Напомним, Каррера дал свою последнюю пресс-конференцию в России. | soccernews.ru