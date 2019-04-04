Рианчо: "Возвращение Глушакова в основу "Спартака" - это моя ошибка"

Теги спартак москваденис глушаковрауль рианчо

Рианчо: "Возвращение Глушакова в основу "Спартака" - это моя ошибка"
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо сожалеет, что он вернул в первую команду полузащитника Дениса Глушакова.

"Глушаков был важным игроком "Спартака", капитаном команды. Это хороший футболист, обладающий характером победителя. Но не более того. Он не определяющий игрок. Глушаков один из многих хороших игроков в "Спартаке".

Возвращение Глушакова в основу "Спартака" - это моя ошибка". Я пытался помочь "Спартаку" и пожертвовал мнением фанатов", - приводит слова Рианчо Futbol Bajo Cero.

Напомним, что в дублирующий состав Глушакова перешел экс-наставник "красно-белых" Массимо Каррера. После того, как Рианчо временно возглавил "Спартак" после отставки Карреры, Глушаков вернулся в основной состав.

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