Рианчо высказался об интересе "Севильи" к Головину

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Рианчо высказался об интересе "Севильи" к ГоловинуБывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал слухи о том, что хавбек "Монако" Александр Головин рассматривается "Севильией" как вероятный трансфер.

"Читал новости о Головине и об интересе к нему со стороны "Севильи". Не могу сказать, правда ли это. Думаю, Головин, показывает отличную игру в Лиге 1, несмотря на травмы. Не сомневаюсь, если Мончи понравился россиянин, то это будет очень хорошим выбором для клуба.

Головин прекрасный вариант для испанцев. Главное, чтобы было меньше травм, чтобы он мог раскрыть весь свой большой потенциал в Европе", — цитирует Metaratings Рианчо.

В сезоне 2020/2021 24-летний россиянин провел 12 матчей в Лиге 1. В его активе 4 гола и 6 результативных передач.

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