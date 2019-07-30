Рианчо заявил, что Самедов может стать хорошим тренером

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что считает, что Александр Самедов может стать хорошим тренером. Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее стало известно, что футболист объявил о завершении карьеры.

"Хочу пожелать удачи и успехов Самедову. Он профессионал с хорошей подготовкой, думаю, он мог бы стать отличным тренером, который будет учиться и развиваться", - сказал Рианчо.

Последним клубом полузащитника были самарские "Крылья Советов". Также он защищал цвета "Спартака", "Локомотива", ФК "Москва" и "Динамо".

За сборную России он играл с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.

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