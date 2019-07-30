Рианчо заявил, что Самедов может стать хорошим тренером

Теги рауль рианчоалександр самедовспартак москва

Рианчо заявил, что Самедов может стать хорошим тренером

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что считает, что Александр Самедов может стать хорошим тренером. Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее стало известно, что футболист объявил о завершении карьеры.

"Хочу пожелать удачи и успехов Самедову. Он профессионал с хорошей подготовкой, думаю, он мог бы стать отличным тренером, который будет учиться и развиваться", - сказал Рианчо.

Последним клубом полузащитника были самарские "Крылья Советов". Также он защищал цвета "Спартака", "Локомотива", ФК "Москва" и "Динамо".

За сборную России он играл с 2011 по 2018 год, в его активе 53 матча и 7 забитых голов. В течение карьеры он выиграл 6 трофеев.

А еще: Обляков, Сафонов, Влашич и Кварацхелия вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле

Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
9 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 2 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов