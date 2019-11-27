Рианна приехала в Турин поддержать "Ювентус" в матче с "Атлетико"
Известная певица Рианна приехала на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" - "Атлетико" (1:0; второй тайм).
На Рианне была надета майка, на спине которой написано прозвище певицы Riri и 20-й номер.
Welcome to Allianz Stadium, @rihanna! #JuveAtleti pic.twitter.com/WMBPIaO863— JuventusFC (@juventusfcen) 26 ноября 2019 г.
Первый гол в матче был забит форвардом Пауло Дибалой в добавленные минуты первого тайма.
"Ювентус" - лидер группы A, имея в активе 13 очков.
А еще: Президент "Атлетико" поделился ожиданиями от матча ЛЧ с "Ювентусом"| http://soccernews.ru
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