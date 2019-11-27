Рианна приехала в Турин поддержать "Ювентус" в матче с "Атлетико"

Известная певица Рианна приехала на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ювентус" - "Атлетико" (1:0; второй тайм).

На Рианне была надета майка, на спине которой написано прозвище певицы Riri и 20-й номер.

Первый гол в матче был забит форвардом Пауло Дибалой в добавленные минуты первого тайма.

"Ювентус" - лидер группы A, имея в активе 13 очков.

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