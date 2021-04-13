Рибальта после ухода из "Зенита" получил должность в "Парме"

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Рибальта после ухода из "Зенита" получил должность в "Парме"

Фото твиттер "Пармы"

Бывший спортивный директор питерского "Зенита" Хавьер Рибальта трудоустроился в "Парме".

Как сообщает официальный сайт "крестоносцев", испанец стал управляющим директором итальянского клуба.

Напомним, что на прошлой неделе Рибальта покинул "Зенит" после почти трёхлетнего периода работы в России.

"Парма" набрала 20 очков в 30 турах текущего розыгрыша Серии А и занимает 19-е место в таблице чемпионата.

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