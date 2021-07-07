Рибальта высказался о лимите на легионеров в РПЛ

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Экс-спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта, который на данный момент занимает подобную должность в итальянской "Парме", высказался о влиянии лимита на легионеров на уровень футбола в России.

– В идеальном мире, где нет лимита на легионеров и финансового фэйр-плей, "Зенит" мог бы конкурировать с европейскими топами?

– Это возможно. Но лимиты, подобные тому, что есть в российской лиге, никогда не помогают. В топ-чемпионатах никаких лимитов нет.

– Представим, что завтра лимит в России отменят. Сколько времени потребуется "Зениту", чтобы собрать конкурентоспособную команду? Или вопрос только в деньгах?

– Не только в деньгах. Здесь много факторов. Два года назад по ходу последнего тура Лиги чемпионов мы в течение 70 минут удерживали результат, который выводил бы нас в плей-офф. Иногда все зависит от удачи. Но я думаю, что мы выступали на приличном уровне.

В прошлом сезоне было много проблем. Из-за ковида, из-за нового лимита на легионеров, из-за большого количества матчей. Это был сложный сезон. Но сейчас тот уровень, который был у нас два года назад, должен вернуться, – сказал Рибальта.

Напомним, что сейчас в российском футболе действует лимит по схеме "8+17".

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