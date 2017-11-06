Рибери близок к возвращению в строй

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Рибери близок к возвращению в строй

Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери близок к возвращению в строй, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, 34-летний француз провёл первую тренировку после разрыва наружной коллатеральной связки колена.

Ранее предполагалось, что Рибери пропустит 2-3 месяца. На сегодняшний день футболист пробыл в лазарете пять недель. 

Не пропустите: Рибери рассказал, где бы он хотел завершить карьеру. | http://soccernews.ru

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