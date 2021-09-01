Рибери будет играть за итальянский клуб
Фото: инстаграм Франка Рибери/Автор неизвестен
Французский полузащитник Франк Рибери перейдет в "Верону", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, футболист согласовал контракт с итальянским клубом и вскоре присоединится к новой команде. Рибери является свободным агентом, поэтому достанется "Вероне" бесплатно. В настоящее время он поддерживает форму на базе "Баварии".
В прошлом сезоне 38-летний Рибери выступал за "Фиорентину", провел за клуб 30 матчей, забил два гола и отдал семь результативные передачи.
Не пропустите: Гризманн вернулся в "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Спартак" попрощался с Кралом, использовав фразу Гвардиолы
-
Рибери будет играть за итальянский клуб
-
"Локомотив" анонсировал трансфер футболиста из Эредивизии, использовав отрывок из "Звездного пути"
-
"Динамо" Киев купило бразильского форварда
-
В "Спартаке" рассказали о будущем Хендрикса
-
Кейн ярко высказался о несостоявшемся переходе в "Манчестер Сити"
-
Главный тренер сборной Нидерландов назвал причину провала Гуса Тиля в "Спартаке"
-
Игнашевич высказался о переходе Влашича в "Вест Хэм"
-
Карпин высказался о пяти вратарях в составе сборной России
-
Орье может перейти в "Спартак"
-
"Тоттенхэм" расстался с Орье
-
Хавбек ПСЖ перешел в "Спортинг"
-
"Барселона" усилилась форвардом "Севильи"
-
Гризманн вернулся в "Атлетико"
-
Главные новости дня: 31 августа
-
Сауль перешел в "Челси"
-
ПСЖ усилился португальским талантом
-
Рондон вернулся в АПЛ
-
"Арсенал" купил японского защитника за крупную сумму
-
ПСВ подписал трансферную цель "Зенита"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17