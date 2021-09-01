Рибери будет играть за итальянский клуб

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Рибери будет играть за итальянский клуб

Фото: инстаграм Франка Рибери/Автор неизвестен

Французский полузащитник Франк Рибери перейдет в "Верону", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, футболист согласовал контракт с итальянским клубом и вскоре присоединится к новой команде. Рибери является свободным агентом, поэтому достанется "Вероне" бесплатно. В настоящее время он поддерживает форму на базе "Баварии".

В прошлом сезоне 38-летний Рибери выступал за "Фиорентину", провел за клуб 30 матчей, забил два гола и отдал семь результативные передачи.

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