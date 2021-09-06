Рибери будет работать в "Баварии" после завершения карьеры
Фото: инстаграм Рибери/Автор неизвестен
38-летний французский хавбек Франк Рибери не намерен завершать карьеру в этом году. В скором времени он подпишет соглашение с итальянской "Салернитаной".
Как сообщает L'Equipe, "Бавария" уже дала обещание Рибери о работе в клубе после завершения его игровой карьеры.
Последние два сезона Рибери выступал за "Фиорентину".
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
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|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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