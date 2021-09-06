Рибери будет работать в "Баварии" после завершения карьеры

Теги франк риберибавария мюнхен

Рибери будет работать в "Баварии" после завершения карьерыФото: инстаграм Рибери/Автор неизвестен

38-летний французский хавбек Франк Рибери не намерен завершать карьеру в этом году. В скором времени он подпишет соглашение с итальянской "Салернитаной".

Как сообщает L'Equipe, "Бавария" уже дала обещание Рибери о работе в клубе после завершения его игровой карьеры.

Последние два сезона Рибери выступал за "Фиорентину".

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