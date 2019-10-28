Рибери грозит длительная дисквалификация

Вингер "Фиорентины" Франк Рибери стал фигурантом громкого скандала, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, футболиста могут дисквалифицировать на длительный срок за инцидент с помощником главного арбитра Маттео Пассери, который работал на матче между "фиалками" и "Лацио" (1:2).

Француз слишком активно выражал своё несогласие с судейскими решениями, вследствие чего два раза толкнул рефери.

Это произошло уже после финального свистка, а ещё во время игры Рибери повздорил с наставником "Фиорентины" Винченцо Монтеллой. Тренер заменил ветерана, чем тот остался крайне недоволен.

Звёздный игрок присоединился к флорентийскому клубу летом на правах свободного агента. В его активе 9 матчей, 2 гола и 2 ассиста.

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