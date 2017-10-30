Рибери: "Хайнкес вдохнул в "Баварию" новую жизнь"
Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери высказался о возвращении в клуб главного тренера своей команды Юппа Хайнкеса.
"Он доверяет игрокам, он вдохнул новую жизнь и сплотил команду. Когда мы снова увидели друг друга, мы крепко обнялись. В 2013-м году Хайнкес вывел команду на недосягаемый уровень. Я очень рад, что он вернулся, он знает, на что я способен", - цитирует 34-летнего француза le10sport.
Напомним, Лев не планирует работать с "Баварией". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|10
|23
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|20
|3
|РБ Лейпциг
|10
|19
|4
|Ганновер 96
|10
|18
|5
|Шальке
|10
|17
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|17
|7
|Хоффенхайм
|10
|16
|8
|Байер Леверкузен
|10
|15
|9
|Аугсбург
|10
|15
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|15
|11
|Герта
|10
|13
|12
|Штутгарт
|10
|13
|13
|Майнц 05
|10
|11
|14
|Вольфсбург
|10
|10
|15
|Фрайбург
|10
|8
|16
|Гамбург
|10
|7
|17
|Вердер Бремен
|10
|5
|18
|Кельн
|10
|2