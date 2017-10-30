Рибери: "Хайнкес вдохнул в "Баварию" новую жизнь"

Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери высказался о возвращении в клуб главного тренера своей команды Юппа Хайнкеса.

" Он доверяет игрокам, он вдохнул новую жизнь и сплотил команду. Когда мы снова увидели друг друга, мы крепко обнялись. В 2013-м году Хайнкес вывел команду на недосягаемый уровень. Я очень рад, что он вернулся, он знает, на что я способен ", - цитирует 34-летнего француза le10sport.

Напомним, Лев не планирует работать с "Баварией". | soccernews.ru