Рибери: "Хайнкес вдохнул в "Баварию" новую жизнь"

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Рибери: "Хайнкес вдохнул в "Баварию" новую жизнь"Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери высказался о возвращении в клуб главного тренера своей команды Юппа Хайнкеса.

"Он доверяет игрокам, он вдохнул новую жизнь и сплотил команду. Когда мы снова увидели друг друга, мы крепко обнялись. В 2013-м году Хайнкес вывел команду на недосягаемый уровень. Я очень рад, что он вернулся, он знает, на что я способен", - цитирует 34-летнего француза le10sport.

Напомним, Лев не планирует работать с "Баварией". | soccernews.ru

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