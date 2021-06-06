Рибери хочет остаться в "Фиорентине", однако ему придется снизить зарплату на 50%

Фото: инстаграм Рибери

Хавбек "Фиорентины" Франк Рибери может остаться в клубе.

По сведениям журналиста Николо Скиры, 38-летний хочет остаться в клубе, однако президент "фиалок" Рокко Коммиссо намерен уменьшить его зарплату с 4 до 2 миллионов евро в год.

Отмечается, что переговоры между игроком и клубом прошли в положительном ключе.

Соглашение Рибери с клубом истекает в конце июня. В минувшем сезоне он провел 30 игр, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

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