Рибери: "Хочу остаться в "Баварии" на как можно более длительный срок"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери надеется остаться в мюнхенском клубе.

Напомним, что контракт французского футболиста с немецким грандом в силе до лета 2018 года.

"Что касается ситуации с моим контрактом, то я хочу остаться в "Баварии" на как можно более длительный срок. Я здесь всегда счастлив, мне нравятся партнёры по команде и наши болельщики", - сказал он. | http://soccernews.ru