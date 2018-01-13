Рибери: "Хочу остаться в "Баварии" на как можно более длительный срок"
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери надеется остаться в мюнхенском клубе.
Напомним, что контракт французского футболиста с немецким грандом в силе до лета 2018 года.
"Что касается ситуации с моим контрактом, то я хочу остаться в "Баварии" на как можно более длительный срок. Я здесь всегда счастлив, мне нравятся партнёры по команде и наши болельщики", - сказал он. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|18
|44
|2
|РБ Лейпциг
|18
|31
|3
|Шальке
|18
|30
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|5
|Байер Леверкузен
|18
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Аугсбург
|18
|27
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|27
|10
|Ганновер 96
|18
|26
|11
|Герта
|18
|24
|12
|Штутгарт
|18
|20
|13
|Фрайбург
|18
|20
|14
|Вольфсбург
|17
|19
|15
|Майнц 05
|18
|17
|16
|Вердер Бремен
|18
|16
|17
|Гамбург
|18
|15
|18
|Кельн
|17
|6