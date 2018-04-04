Рибери: "Играть на "Рамон Санчес Писхуан" нелегко"

Вингер мюнхенской "Баварии" Франк Рибери прокомментировал победу своей команды над "Севильей" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Первые десять минут были хорошими для нас, но потом мы утратили нашу организацию в игре и не действовали хорошо. Вторая половина была намного лучше. Лига Чемпионов - это другой критерий конкуренции. "Севилья" - хорошая команда, и играть здесь нелегко. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. В этом турнире нельзя ошибаться, всегда нужно быть настороже", - цитирует 34-летнего француза официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Бавария" обыграла "Севилью" со счетом 2:1. | soccernews.ru