Рибери извинился за толчок арбитра

Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери в твиттере извинился перед судьями за свое поведение в матче 9-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (1:2).

Напомним, во встрече футболист был недоволен работой судейской бригады и дважды толкнул помощника главного арбитра Маттео Пассери. Скорее всего, футболиста дисквалифицируют на какое-то время.

"Сожалею о том, что произошло вчера. Прошу прощения даже у Пассери,так как в конце матча я очень злился, нервничал и был расстроен. Надеюсь, вы понимаете, как я был настроен.

Я хочу всегда играть, так как перешел в этот клуб и переехал в этот город, чтобы выступать", - сказал Рибери.

После 9 туров Серии А "Фиорентина" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

А еще: "Брешия" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А| http://soccernews.ru